Lille MUSICAL Lille, Nord LES COUSINES MACHINES MUSICAL Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

LES COUSINES MACHINES MUSICAL, 27 novembre 2021 19:30, Lille. MUSICAL.

Samedi 27 novembre, 19h30 LES COUSINES MACHINES * Duo burlesque tout terrain en robe de mariée et ukulele. Pour un show musical et théâtral ! https://www.facebook.com/lescousinesmachines *

samedi 27 novembre – 19h30 à 23h30

* MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Crédits :

Détails Heure : 19:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu MUSICAL Adresse 59 rue de Flers, 59000 Lille Ville Lille lieuville MUSICAL Lille