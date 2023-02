MUSICAL DESTRUCTION TOUR NAPALM DEATH | DOOM | SIBERIAN MEAT LES ARCS, 25 février 2023, QUEVEN.

Musical Destruction Tour OK ! Napalm Death | Doom | Siberian Meat Grinder | Show Me The Body Après le concert mémorable de Mass Hysteria juste avant la crise sanitaire, Les Arcs renouent avec l'envie de faire sonner les grosses guitares. Quatre groupes pour faire trembler les murs et la scène mais aussi fêter le 30ème anniversaire du Musical Destruction Tour. Show Me the Body, trio New Yorkais aux influences Noise et Punkcore. Doom, légendes du Crust Punk, originaire de Birmingham. Les moscovites de Siberian Meat Grinder pros du Metal Crossover teinté de Punk Hardcore et bien entendu, les inclassables Napalm Death le groupe de grindcore britannique.

LES ARCS QUEVEN 9, rue de la gare Morbihan

Après le concert mémorable de Mass Hysteria juste avant la crise sanitaire, Les Arcs renouent avec l’envie de faire sonner les grosses guitares. Quatre groupes pour faire trembler les murs et la scène mais aussi fêter le 30ème anniversaire du Musical Destruction Tour. Show Me the Body, trio New Yorkais aux influences Noise et Punkcore. Doom, légendes du Crust Punk, originaire de Birmingham. Les moscovites de Siberian Meat Grinder pros du Metal Crossover teinté de Punk Hardcore et bien entendu, les inclassables Napalm Death le groupe de grindcore britannique.

