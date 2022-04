Musical Bounce Back Marseille 2e Arrondissement, 27 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Musical Bounce Back Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement

2022-04-27 – 2022-04-30 Marseille 3013 52 rue de la République

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Un formidable outil numérique de diffusion en temps réel est au cœur de

Musical Bounce Back. Il s’agit d’un système de transmission audio et

vidéo à très faible latence et de haute définition : le LoLa system. Ce

dispositif, dont Piano and Co est la seule structure à en être équipée de

France, permettra des temps de pratique musicale collective à distance

tout au long du projet.



Piano and Co accueille les partenaires de cette aventure artistique

européenne à Marseille pour un premier temps fort du 27 au 30 avril 2022.



Au programme : concerts, rencontres, performances, connexion LoLa et

réunions de travail avec les partenaires.



• Mercredi 27 avril – 20h – Concert Trio And Co – Marseille 3013

Hélène Marechaux,A violon

Marine Rodallec, violoncelle

Jean Sugitani, piano

Les compositrices

Mel Bonis, Nadia Boulanger, Cécile Chaminade, Florence Price, Sophie

Lacaze, Kelly-Marie Murphy.



• Vendredi 29 avril – 11h – Connexion LoLa – CNRS

Performance musicale d’un duo de violoncelles réalisée en temps réel entre

Marseille et Tallinn (Estonie) via le LoLa system (Marine Rodallec et Silvia Ilves)

suivi d’une visite du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA).



• Samedi 30 avril – Tables rondes, rencontres, performances, concerts -

Marseille 3013

– 14h / 15h30 – Table ronde

Comment les établissements d’enseignement artistique se saisissent de l’enjeu

d’égalité Femmes – Hommes ?

Animée par Maud Raffray, activatrice d’égalité Femmes – Hommes

Avec Marta Gilli, directrice de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles / Raphaël Gouin, coordinateur des études de l’École Nationale de Danse de Marseille / Inge Linder-Gaillard, directrice de l’école des Beaux-Arts de Marseille / François Vigneron, directeur du CFMI Centre de Formation des Musiciens Intervenants / Reine Prat, ancienne Inspectrice générale au ministère de la Culture, autrice de

l’essai “Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du monde de la

culture”

– 16h / 17h30 – Témoignages d’artistes

Comment les artistes femmes expriment leur engagement dans la création ?

Animés par Maud Raffray, activatrice d’égalité Femmes – Hommes

Avec Edith Amsellem, metteuse en scène Erd’O Cie / Shadi Fathi, musicienne joueuse de sétar / Opale Mirman, plasticienne / Nathalie Négro, directrice artistique Piano And Co / Reine Prat, ancienne Inspectrice générale au ministère de la Culture, autrice de l’essai “Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture”

– 18h / 19h – Lecture, performances

Lecture d’extraits “Une chambre à soi” de Virginia Woolf par Edith Amsellem.

Performance musicale de Shadi Fathi, setâr (luth persan).

Performance de la plasticienne Opale Mirman.

– 20h Concert

Eve Risser, piano solo





A noter que la performance musicale du 29 avril “Duo de violoncelle en connexion Lola System” aura lieu au CNRS [4 Impasse Nikola Tesla – 13e]

