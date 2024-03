Musical Bounce Back Conservatoire Pierre Barbizet & Bibliothèque de l’Alcazar Marseille 1er Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Musical Bounce Back vise à sensibiliser sur la place des femmes en musique, et mettre en lumière le matrimoine musical existant, tout comme celui qui se constitue grâce aux compositrices de notre temps.

Durant toute une semaine, Marseille accueille le point d’orgue d’un projet européen, conçu par Nathalie NÉGRO, directrice artistique de Piano and Co qui en est le chef de file depuis trois ans.



Ainsi, du 6 au 13 avril, entre la bibliothèque de l’Alcazar et le Conservatoire Pierre Barbizet, le public sera convié à venir découvrir à Marseille, le temps fort de ce projet mené dans

l’espace euro-méditerranéen, en présence de ses partenaires chypriotes, grecs, arméniens, portugais et français.



Au programme de cette semaine, une trentaine de jeunes musicien.ne.s issu.e.s de ces pays, se produiront en concert. Plusieurs œuvres de compositrices Eve Rissier, Estir Lémi commandes musicales de Piano and Co seront données en création mondiale.



Un film, une conférence et des rencontres permettront de mettre un véritable coup de projecteur sur la place des femmes en musique, trop souvent effacées de la mémoire collective.

Enfin, un parcours scénographie dans les murs du conservatoire permettra de saisir toutes les dimensions déployées par le projet



On y découvrira notamment les témoignages, les prises de conscience et le travail de recherche mené par ces jeunes musicien.ne.s collaborant depuis trois ans.



En 2023, Musical Bounce Back a reçu le label “ONU Femmes France / Génération Égalité”pour l’important travail de diffusion qui a été mené à l’échelle européenne sur la place des femmes en musique.



PROGRAMME



SAMEDI 6 AVRIL

Bibliothèque de l’Alcazar Marseille

Conférence

14h Compositrices l’histoire oubliée de la musique de Guillaume KOSMICKI



LUNDI 8 AVRIL

Conservatoire Pierre Barbizet Marseille

Soirée d’inauguration en musique

19h en présence d’élus de la Ville de Marseille, du Conseil Régional, des Consuls du Portugal, d’Arménie et de

Chypre.



JEUDI 11 AVRIL

Conservatoire Pierre Barbizet Marseille

Projection

18h Sisters with transistors film réalisé par Lisa ROVNER, 2021

Concert électroacoustique

20h Création mondiale Esthir LEMI, œuvre d’Angela da PONTE



VENDREDI 12 AVRIL

Conservatoire Pierre Barbizet Marseille

Concert

20h Création mondiale d’Eve RISSER, soirée Compositrices européennes



SAMEDI 13 AVRIL

Conservatoire Pierre Barbizet Marseille

Table Ronde

16h Rencontre modérée par Pierre-Yves GINET, journaliste

avec Eve RISSER, compositrice ; Anne COSTE, autrice Les femmes musiciennes sont dangereuses

sous réserve Zahia ZIOUANI, cheffe d’orchestre ; Macha GHARIBIAN, pianiste compositrice ; Tracy DE SA, rappeuse



Projection

18h Extraits du documentaire Musique Maestra ! , réalisé par Anne ALIX

Suivie d’une rencontre

avec Anne ALIX réalisatrice ; Ève RISSER, compositrice ; Nathalie NÉGRO, directrice artistique de PIANO AND CO



Concert

20h Concert de clôture, soirée Compositrices européennes



DU 8 AU 13 AVRIL Conservatoire Pierre Barbizet Marseille

Parcours, exposition

Entrée libre



DU 8 AU 11 AVRIL Conservatoire Pierre Barbizet Marseille

WORKSHOPS réservés aux membres du projet Musical Bounce Back .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-13

Conservatoire Pierre Barbizet & Bibliothèque de l’Alcazar 58 Cours Belsunce 1er

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

