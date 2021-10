musicAeterna / Teodor Currentzis Philharmonie de Paris, 4 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Y a-t-il plus grand privilège que d’assister à la création d’une œuvre ? Caractérisé par un alliage inédit de formalisme et d’humour, Marko Nikodijevic livre un nouvel opus, précédé de la monumentale Symphonie n° 4 de Chostakovitch.

Désormais installé à Saint-Pétersbourg, l’ensemble Musicaeterna a maintes fois démontré, sous la houlette de Theodor Currentzis, sa prodigieuse plasticité et son goût de l’expérimentation. Colossale, complexe d’écriture et déployant une ample palette émotionnelle, la Symphonie n° 4 de Chostakovitch ne fut créée qu’en 1961, soit vingt-cinq ans après sa composition. Sa modernité effraya : elle se révèle à la fois épique, spéculative, acide, formidablement âpre et éthérée. Un kaléidoscope de genres, valse, marche funèbre ou fugue, s’y déploie avec une énergie toujours ombrée de sarcasme. À cette audace toujours adossée à un héritage répond à merveille l’imaginaire musical du compositeur serbe Marko Nikodijevic, chez qui la rigueur d’une productivité mathématique fusionne avec le jeu citationnel et l’hommage rendu aux maîtres du passé.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Concerts -> Classique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22697 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-04T20:30:00+01:00_2021-12-04T22:30:00+01:00