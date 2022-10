Musicadoré : Concert du groupe BRIN D’ZINC Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Concert du groupe BRIN D’ZINC à 17h.

Depuis 2017, les Bretons de BRIN D’ZINC chantent sur scène, devant les comptoirs et sur les trottoirs. Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses influences, Paul’O, Anna, Pauline et Ludo, offrent au public une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux allures punk musette. Ouvrez vos oreilles, vos mirettes, et vos coeurs… Vous voilà au pays des Zingueurs ! https://www.musicadore-saintrenan.com/ Saint-Renan

