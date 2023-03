Musica Sacra : Festival de musique sacrée Rue des Champs Melle Catégories d’Évènement: 79500

Melle

Musica Sacra : Festival de musique sacrée Rue des Champs, 9 avril 2023, Melle . Musica Sacra : Festival de musique sacrée Eglise Saint Pierre Rue des Champs Melle 79500 Rue des Champs Eglise Saint Pierre

2023-04-09 – 2023-04-09

Rue des Champs Eglise Saint Pierre

Melle

79500 EUR Musica Sacra en Pays Mellois Festival de Musique Sacrée du 7 au 15 avril 1re édition 3 concerts à entrée libre Vendredi 7 avril à 20h30 dans l’Eglise Abbatiale de Celles-sur-Belle

Auriane Sacoman, soprano

Sébastien Fournier, contre-ténor

Sarah Kim, orgue

Programme : Stabat Mater, de Pergolèse Dimanche 9 avril à 17h à l’Eglise Saint Pierre à Melle

Suzana Bartal, piano

Programme : Harmonies poétiques et religieuses, de Liszt Samedi 15 avril à 20h30 à l’Eglise Saint Hilaire à Melle

Hélène Collerette, violon

Teodor Coman, alto

Fabrice Bihan, violoncelle Shigeko Hata, soprano Anaëlle Gregorutti, mezzo-soprano Antoine Chenuet, ténor

Programme : Stabat Mater, d’Arvo Pärt Concert à entrée libre Renseignements www.artenetra.com

Concerts à entrée libre Musica Sacra en Pays Mellois Festival de Musique Sacrée du 7 au 15 avril 1re édition 3 concerts à entrée libre Vendredi 7 avril à 20h30 dans l’Eglise Abbatiale de Celles-sur-Belle

Auriane Sacoman, soprano

Sébastien Fournier, contre-ténor

Sarah Kim, orgue

Programme : Stabat Mater, de Pergolèse Dimanche 9 avril à 17h à l’Eglise Saint Pierre à Melle

Suzana Bartal, piano

Programme : Harmonies poétiques et religieuses, de Liszt Samedi 15 avril à 20h30 à l’Eglise Saint Hilaire à Melle

Hélène Collerette, violon

Teodor Coman, alto

Fabrice Bihan, violoncelle Shigeko Hata, soprano Anaëlle Gregorutti, mezzo-soprano Antoine Chenuet, ténor

Programme : Stabat Mater, d’Arvo Pärt Concert à entrée libre Renseignements www.artenetra.com

Concerts à entrée libre Rue des Champs Eglise Saint Pierre Melle

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 79500, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle 79500 Rue des Champs Eglise Saint Pierre Ville Melle Departement 79500 Lieu Ville Rue des Champs Eglise Saint Pierre Melle

Melle Melle 79500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle /

Musica Sacra : Festival de musique sacrée Rue des Champs 2023-04-09 was last modified: by Musica Sacra : Festival de musique sacrée Rue des Champs Melle 9 avril 2023 79500 Eglise Saint Pierre Rue des Champs Melle 79500 Rue des Champs Melle

Melle 79500