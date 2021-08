Musica’ s dé-confine Beuste, 9 septembre 2021, Beuste.

Musica’ s dé-confine 2021-09-09 19:30:00 – 2021-09-09 23:00:00

Beuste Pyrénées-Atlantiques Beuste

EUR 12 12 Dans le cadre de la 15ème édition de leur festival en plein air, la section music’alagos du foyer rural et les Artistes du lagoin vous invitent à venir découvrir dans une ambiance bucolique, de la musique Pop, Folk et Jazz, des animations, un pôle restauration, une buvette et un bar à vin.

Au programme :

19h45: ouverture du festival

20h: Since Marie (Pop Folk)

21h: Swing Cocottes (Jazz Vocal)

Dans le cadre de la 15ème édition de leur festival en plein air, la section music’alagos du foyer rural et les Artistes du lagoin vous invitent à venir découvrir dans une ambiance bucolique, de la musique Pop, Folk et Jazz, des animations, un pôle restauration, une buvette et un bar à vin.

Au programme :

19h45: ouverture du festival

20h: Since Marie (Pop Folk)

21h: Swing Cocottes (Jazz Vocal)

+33 5 59 61 42 90

Dans le cadre de la 15ème édition de leur festival en plein air, la section music’alagos du foyer rural et les Artistes du lagoin vous invitent à venir découvrir dans une ambiance bucolique, de la musique Pop, Folk et Jazz, des animations, un pôle restauration, une buvette et un bar à vin.

Au programme :

19h45: ouverture du festival

20h: Since Marie (Pop Folk)

21h: Swing Cocottes (Jazz Vocal)

musicalagos

dernière mise à jour : 2021-08-25 par