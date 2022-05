Musica Nigella : “Métamorphoses d’Ovide” Groffliers Groffliers Catégorie d’évènement: Groffliers

Chemin des Cordiers Groffliers Pas-de-Calais Groffliers Concert dans le cadre du festival Musica Nigella à 19h30 à l’église Saint-Martin à Groffliers “Métamorphose d’Ovide” sera joué par la conteuse Françoise Barret et la musicienne Marie Mazille Plus d’informations : contact@musicanigella.fr ot-rangdufliers@orange.fr +33 6 03 74 36 70 Concert dans le cadre du festival Musica Nigella à 19h30 à l’église Saint-Martin à Groffliers “Métamorphose d’Ovide” sera joué par la conteuse Françoise Barret et la musicienne Marie Mazille Plus d’informations : contact@musicanigella.fr Chemin des Cordiers Groffliers

