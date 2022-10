Musica ! Journée spéciale Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistre

Plouescat

Musica ! Journée spéciale Plouescat, 29 octobre 2022, Plouescat. Musica ! Journée spéciale

14, Place du Dauphin Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistre Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin

2022-10-29 – 2022-10-29

Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin

Plouescat

Finistre Plouescat Avec Bad Seeds & Mélanie Le Goff

10h-12h : braderie musicale de CD (L’Atelier) et vente de vinyles par Bad Seeds

14h-15h : sieste musicale par Christophe Melen (Bad Seeds) / Le disquaire Bad Seeds vous emmène au pays des rêves par une sélection musicale savamment construite, un voyage tout en douceur qui laisse le sommeil venir…Une belle expérience à partager côté salle, dans un cocoon douillet et apaisant spécialement aménagé…

Gratuit réservation recommandée.

15h30-16h30 : Une visite de l’exposition « Queens of noise » au son de la BO concoctée par la photographe Mélanie Le Goff. +33 2 98 69 88 81 Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Plouescat Finistre Médiathèque L'Atelier 14, Place du Dauphin Ville Plouescat lieuville Médiathèque L'Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat Departement Finistre

Plouescat Plouescat Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Musica ! Journée spéciale Plouescat 2022-10-29 was last modified: by Musica ! Journée spéciale Plouescat Plouescat 29 octobre 2022 14 Finistre Place du Dauphin Médiathèque L'Atelier Plouescat Finistre Plouescat

Plouescat Finistre