Music Story Patti Smith « Horses » La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Music Story Patti Smith « Horses » La Vapeur, 25 février 2023, Dijon . Music Story

Patti Smith « Horses » 42 avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Cote-d’Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

2023-02-25 – 2023-02-25

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

Dijon

Cote-d’Or Patti Smith « Horses »

En 1975, alors qu’un petit club new-yorkais nommé CBGB devient le centre névralgique du punk américain, deux femmes tirent leur épingle du jeu et proposent une alternative à un rock dominé jusqu’alors par les hommes. Debbie Harris en incarnera le versant glamour et pop, Patti Smith se chargera de lui greffer des velléités poétiques et littéraires tout en conservant l’intensité originelle. Pour Horses, son premier album, la femme de Fred Smith offrait tout simplement une œuvre célébrée depuis comme un classique absolu du rock américain. contact@lavapeur.com +33 3 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com/ La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Cote-d'Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon lieuville La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Departement Cote-d'Or

Dijon Dijon Cote-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon /

Music Story Patti Smith « Horses » La Vapeur 2023-02-25 was last modified: by Music Story Patti Smith « Horses » La Vapeur Dijon 25 février 2023 42 Avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or La vapeur Dijon

Dijon Cote-d'Or