Music Party Salle Fredaine Plestan Côtes-d’Armor

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03

Après midi et soirée musicale avec karaoké, jeux musicaux, dancing, organisée par l’Amicale des Parents Plestan Tramain

-Enfant de -12 ans accompagné de 16h à 18h, gouters sucrés et buvette

-Adultes dès 19h. buvette et planches salées ou sucrées

Payant pour les adultes. Sur réservation

Salle Fredaine 14 Rue du 14 Juillet

Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne



