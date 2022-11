Music Party

Music Party, 25 novembre 2022, . Music Party



2022-11-25 – 2022-11-25 EUR C’est parti pour la seconde édition de la Music Party – Beer Party !

Venez passer une soirée musicale avec au programme de la musique, de la danse, des quizz, du karaoké. Seront aussi installés des jeux de bistrot : flipper, babyfoot, jeu de fléchettes.

Bière Truck Landes sera présent et vous proposera des bières et boissons 100% artisanales et locales. C’est parti pour la seconde édition de la Music Party – Beer Party !

Venez passer une soirée musicale avec au programme de la musique, de la danse, des quizz, du karaoké. Seront aussi installés des jeux de bistrot : flipper, babyfoot, jeu de fléchettes. +33 5 58 73 60 20 Mairie Mairie Peyrehorade dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville