Music On Hold & Seppuku Le Couvent, 8 août 2021-8 août 2021, Marseille. Music On Hold & Seppuku

Le Couvent, le dimanche 8 août à 18:00

Concerts en plein air au Couvent Levat ! MUSIC HOLD ON (Born Bad Records, Paris) Le trio Music On Hold balance des chansons aux atours de bedroom pop faussement indolente et à la LoFi bien malicieuse. Difficile de ne pas voir dans ces pop songs la paternité habillement refoulée des bricolages de R. Stevie Moore et Gary Wilson ou des dingueries de Ziggy Stardust. [https://musiconhold.bandcamp.com/album/30-minutes-of](https://musiconhold.bandcamp.com/album/30-minutes-of) [https://youtu.be/CL0Gapk2_Dw](https://youtu.be/CL0Gapk2_Dw) SEPPUKU (Si Moiré Disques, Marseille/Paris) Seppuku verse une pop à un seul tranchant et fait couler le son de la veine. Ils sont venus s’ajouter à la nébuleuse incroyable de groupes Marseillais qu’on connait (Departure Kids, Sun Sick, Tomy & les Cougars, Calvitie, Club Meth, Palm&Dub…), pour faire la synthèse d’influences nouvelles et livrer une pop shoegaze vocodée unique en son genre. [https://seppuku-paris.bandcamp.com/](https://seppuku-paris.bandcamp.com/) [https://youtu.be/hILDiB_b2_w](https://youtu.be/hILDiB_b2_w)

adhésion 2€

♫♫♫ Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

