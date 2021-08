Paris Petit Bain île de France, Paris Music on Hold Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Music on Hold Petit Bain, 16 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 septembre 2021

de 18h à 0h

gratuit

Petit Bain présente : JEUDI POP POP PROGRAMME Music on Hold « Waiting for the sun »… Une posture d’attente que n’aura pas eue le trio parisien en signant avec le label Born Bad. La bande de MUSIC ON HOLD est en effet, simplement arrivée avec sa démo sous le coude, remplie de soleil contagieux, de verbe volubile mis en valeur par d’agiles mélodies. Les textes traitent de sujets de Sciences Sociales, questionne notre libre-arbitre, raconte la « collectionnite » des fans de vinyles, rêve d’un retour au monde d’avant (même si la fin de soirée sent la clope froide et la fatigue alcoolisée)… Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-09-16T18:00:00+02:00_2021-09-17T00:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris