Music O Val

2022-05-21 – 2022-05-21 Venez vibrer au festival avec Wanted, Divan de Psy, Riendanstonfolk avec des intermèdes de rap et de HIPHOP.

A partir de 12h, Apéro concert avec LES MOUTARDS D’ARSENE,

– 14h WANTED

– 15h30 DIVAN de PSY

– 17h 30 RIENDANSTONFOLK

