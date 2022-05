MUSIC INVASION Lassay-les-Châteaux, 21 mai 2022, Lassay-les-Châteaux.

MUSIC INVASION Lassay-les-Châteaux

2022-05-21 16:30:00 – 2022-05-21 20:00:00

Lassay-les-Châteaux Mayenne

, ! nLe conservatoire de Mayenne Communauté et les Entrelacés vous invitent à suivre les guides ou à déambuler seul à la découverte des différents ensembles de musique et de danse disséminés aux 4 coins de Lassay-les-Châteaux. 2 formules/ 2 ambiances: n : Laissez-vous guider pour aller à la rencontre de l’orchestre junior, des ensembles de guitares, du LSO et des groupes de danses – 16 30- n : Faites vos emplettes, flâner dans la ville, peut-être tomberez-vous nez à oreille sur un ensemble de musique fraîchement débarqué – 16 30 nOn se retrouve ensemble pour le grand final et ‘ à 19h parking salle multifonction.

, !

+33 9 87 30 90 61

Lassay-les-Châteaux

