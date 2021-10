MUSIC-HALL Pont-de-Ruan, 21 novembre 2021, Pont-de-Ruan. MUSIC-HALL 2021-11-21 16:30:00 – 2021-11-21 18:00:00

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire Pont-de-Ruan 13 EUR MUSIC-HALL de Jean-Luc Lagarce

Mise en scène de Sylvain Guichard avec Sophie Berneyron, Yan Richard et Tristan Willmott. Au début, ils avaient vingt-cinq ans…C’était pendant les premières répétitions à Vaugarni, ensuite, ce spectacle a été joué à de nombreuses reprises depuis sa première en 2011 hecatray@orange.fr +33 6 71 77 05 81 http://vaugarni.fr/ MUSIC-HALL de Jean-Luc Lagarce

