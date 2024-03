MUSIC-HALL COLETTE Espace Des Arts Les Pavillons Sous Bois, vendredi 28 mars 2025.

Scandaleuse, effeuilleuse, influenceuse avant l’heure, Colette aura vécu sans retenue une vie de liberté qui ne cesse d’inspirer encore aujourd’hui.Des pantomimes légères du Moulin Rouge à l’Académie Goncourt, de ses liaisons scandaleuses aux obsèques nationales, la vie de Colette et les codes du féminisme sont dressés en parallèle avec ceux d’une jeune artiste actuelle dans un music-hall ludique et sensuel.Une ode réjouissante à la liberté, à la vie et à la beauté des mots !En accord avec Billal Chegra, Scènes Connectées et Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Tarif : 31.90 – 31.90 euros.

Début : 2025-03-28 à 20:30

Espace Des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Les Pavillons Sous Bois 93