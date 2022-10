MUSIC-HALL BURLESQUE « LES MANGEURS DE LAPIN », 14 mai 2023, .

MUSIC-HALL BURLESQUE « LES MANGEURS DE LAPIN »



2023-05-14 – 2023-05-14

Le plus burlesque et le plus déjanté des trios de music-hall débarque avec la ferme intention de nous présenter des numéros de haute voltige et des performances hallucinantes.

Globe-trotters à succès, les mangeurs de lapins nous offrent un carnet de voyage loufoque et déjanté en enchaînant des gags improbables et désopilants. Irrésistibles pinces sans rire, ces clowns des temps modernes vous invitent à les accompagner dans cette folle aventure avec, dans leurs valises, d’incroyables numéros de music-hall.

Hommage surréaliste aux grands du burlesque, ce spectacle totalement visuel est mené tambour battant par nos quatre compères au sommet de leur art.

Un univers à l’imaginaire poétique totalement débridé !

Music-hall burlesque « Opus 2 » avec le groupe « Les mangeurs de lapins »

