Music for a while Atelier du Plateau Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Avec Music for a While, trois membres de l’ensemble 2e2m explorent le temps.

Elles croisent, revisitent et juxtaposent musiques d’aujourd’hui, à l’instar de cette commande passée à l’altiste Garth Knox, avec celles du compositeur baroque Henry Purcell. Si les contextes de création des œuvres divergent, elles en font sortir les similitudes au détour d’une mélodie, d’une progression ou d’une sonorité.

Dans l’écrin atemporel de l’Atelier du Plateau et grâce à des instruments de lutherie et d’époques différentes, les trois musiciennes nous emmènent à l’écoute de l’instant, là où la modernité propre à chaque œuvre se révèle.

avec : Sarah Givelet, violoncelle, Claire Merlet, alto, Dorothée Nodé-Langlois, violon

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/312056-music-for-a-while +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©Maëva Acolatsé