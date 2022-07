Music en Vignes Le Puy-Sainte-Réparade, 20 juillet 2022, Le Puy-Sainte-Réparade.

Music en Vignes

20 25 Dans une ambiance conviviale et festive, nous vous donnons rendez-vous en plein cœur du domaine viticole Château Paradis, entouré par 80 hectares de vignes. Avant que le concert ne débute, un espace de restauration vous permet de vous régaler avec un bon repas élaboré par l’un des 4 food trucks et de profiter du coucher de soleil sur les vignes… vient ensuite le moment tant attendu … Quoi de plus atypique que ce lieu qui se transforme pour 3 jours en une merveilleuse salle de concert en plein air !



Le 20 juillet : Eltononology Tribute / Elton John, Comme le vrai…

Le 21 : Ladies Ballbreaker / Mieux qu’un tribute … le show AC/DC !

Le 22 : Face to Face / Tribute Genesis à Phil Collins

Depuis 2006, le festival de musique propose une expérience inoubliable aux festivaliers ! Music en Vignes c’est découvrir un lieu magnifique, faire des rencontres inoubliables, de la danse et des émotions collectives partagées par près de 1600 spectateurs

contact@musicenvignes.com +33 4 42 54 09 43 https://musicenvignes.fr/

