Quand la musique écrite par les plus grands compositeurs pour les plus grands réalisateurs de Cinéma vient rejoindre la danse, c’est tout un spectacle onirique qui s’offre à vous… Le 12/09 à 17h00 Espace Jean Ferrat 89 Avenue du 8 mai 1945 Infos pratiques Entrée libre – Réservation : vie locale : 04 91 96 31 00 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ►► Bande Originale présente MUSIC, DANCE and CINEMA Quand la musique écrite par les plus grands compositeurs pour les plus grands réalisateurs de Cinéma vient rejoindre la danse, c’est tout un spectacle onirique qui s’offre à vous… On plonge rapidement dans l’ambiance des chefs-d’œuvre du 7ème art, grâce aux voix familières des dialogues diffusés sur scène, puis on entre rapidement dans une autre dimension grâce à l’interprétation du couple de danseurs, qui apportent à ces musiques, un éclairage contemporain, et donnent à voir un concert dansé mêlé de légèreté, d’onirisme et de grâce, mais aussi de force et d’animalité. DISTRIBUTION : Olivier Bosch – direction musicale, arrangements, guitare et chant Virginie Robinot – flûte et chant Rémi Bosch – violoncelle, banjo et chant Virginie Bertazzon – violoncelle Jeanne Rossetti – violoncelle Samuel Rossetti – clarinette Sylvain Zackarin – contrebasse Manon Bonnes – chant Nathanaël Pinna – percussions Chorégraphies : Sinath Ouk Danse : Sinath Ouk et Pierre Boileau-Sanchez

Espace Culturel Jean Ferrat 89 Avenue du 8 Mai 1945, 13240 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône



2021-09-12T17:00:00 2021-09-12T18:30:00