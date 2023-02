Music Bank Paris La Défense Arena, 8 avril 2023, NANTERRE.

Music Bank Paris La Défense Arena. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 18:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 99.4 à 279.8 euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS (L-R-20-9379 / L-R-20-0663) ET TWISTED ENTERTAINMENT présentent ce concert MUSIC BANKIBWA!! (À̺Á! ) Après plus de 10 ans d’absence le légendaire festival de K-Pop MUSIC BANK fait son grand retour à Paris !A cette occasion MUSIC BANK foulera la scène de la plus grande salle de spectacles d’Europe Paris la Défense Arena. Une scène, un soir, sept de vos groupes de K-Pop favoris.Ne manquez pas la prochaine édition du MUSIC BANK festival, samedi 08 Avril 2023 à La Paris La Défense Arena, qui pour l’occasion annonce un line-up à couper le souffle :Stray Kids, ENHYPEN, AB6IX, MAMAMOO, The BOYZ, IVE, NMIXXAinsi vous aurez en temps réel toutes les informations concernant la date de mise en vente, la billetterie, les VIP, les surprises, toutes les informations dont vous aurez besoin et plus.MUSIC BANK PARISAvec : Stray Kids, ENHYPEN, AB6IX, MAMAMOO, The BOYZ, IVE, NMIXXLe samedi 08 Avril, 2023 à Paris La Défense ArenaStay tuned !LIMITATION A 6 BILLETS PAR COMMANDE FESTIVAL MUSIC BANK FESTIVAL MUSIC BANK

Paris La Défense Arena NANTERRE Les Jardins de l’Arche Hauts-de-Seine

99.4 EUR

