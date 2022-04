Music’ au lac Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Music’ au lac Dax, 15 mai 2022, Dax. Music’ au lac Cabanon du Lac Allée de Christus (près de la Grange) Dax

2022-05-15 15:30:00 – 2022-04-15 18:00:00 Cabanon du Lac Allée de Christus (près de la Grange)

Dax Landes EUR 3 concerts différents et animés à 15h30, 16h30, 17h30. lac. Buvette. Les bénéfices et la récolte de fonds participeront à l’achat de matériel ou d’instruments qui seront envoyés à une école ukrainienne. 3 concerts différents et animés à 15h30, 16h30, 17h30. lac. Buvette. Les bénéfices et la récolte de fonds participeront à l’achat de matériel ou d’instruments qui seront envoyés à une école ukrainienne. +33 6 74 25 79 59 3 concerts différents et animés à 15h30, 16h30, 17h30. lac. Buvette. Les bénéfices et la récolte de fonds participeront à l’achat de matériel ou d’instruments qui seront envoyés à une école ukrainienne. Cabanon du Lac Allée de Christus (près de la Grange) Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Cabanon du Lac Allée de Christus (près de la Grange) Ville Dax lieuville Cabanon du Lac Allée de Christus (près de la Grange) Dax Departement Landes

