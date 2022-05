Music all Maison Folie Wazemmes, 23 juin 2022, Lille.

Music all

du jeudi 23 juin au vendredi 24 juin à Maison Folie Wazemmes

**Ce spectacle est programmé par La rose des vents, scène nationale Lille métropole à la maison Folie Wazemmes de Lille** **En coréalisation avec le festival Latitudes Contemporaines** Figures de la scène contemporaine, le chorégraphe Marco Berrettini, le metteur en scène et performeur Jonathan Capdevielle et le chanteur Jérôme Marin partagent une même passion pour le music-hall. Ce spectacle total mêlant musique et danse, plumes et paillettes, devient prétexte à une pièce sur la métamorphose et la destruction. Le trio en détourne les codes pour mieux questionner la notion de divertissement, et la place de l’artiste. Nous voilà plongés dans un numéro sans fin, où des personnages en fin de carrière, abîmés, révèlent leurs failles, désirs et obsessions. Dans un décor rappelant une aire d’autoroute désaffectée, avec ses jeux pour enfants, se croisent une Whitney Houston en pleine implosion, une Marlene Dietrich défraîchie ou un cascadeur embrasé. La bande son suit le mouvement, avec un tube de Michael Jackson évoluant en bossa nova, une chanson de Mylène Farmer en slow italien des années 1950. On assiste à un show étrange, à la fois féérique et tragique. Une fête triste autant qu’un joyeux bazar. _Conception Marco Berrettini, Jonathan Capdevielle & Jérôme Marin Interprétation Marco Berrettini, Jonathan Capdevielle, Ilel Elil, Jérôme Marin & Franck Saurel Composition musicale Ilel Elil Assistant artistique Louis Bonard Scénographie & Lumières Bruno Faucher Construction modules MC2 – Grenoble Décoration modules Daniel Martin Réalisation haie végétale Atelier Vierano Régie Lumières Jean-Philippe Roy Costumes Colombe Lauriot Prévost Assistante costumes Lucie Charrier Création sonore Vanessa Court Régie générale Jérôme Masson Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée (Manon Crochemore, Isabelle Morel et Pauline Delaplace), Tutu production (Pauline Coppée) Production déléguée Association Poppydog (FR) & *Melk Prod. (CH) Coproduction L’Arsenic – Lausanne (CH), l’ADC – Genève (CH), Festival d’Automne à Paris (FR), CCN2- Centre chorégraphique national de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio (FR), le Manège – Scène nationale de Reims (FR), T2G Théâtre de Gennevilliers – Centre Dramatique National (FR), Théâtre des 13 vents, centre dramatique national de Montpellier (FR), Théâtre de Lorient – centre dramatique national (FR), Centre Dramatique National d’Orléans (FR), La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq (FR), MC2 :Grenoble (FR), Lieu Unique – centre de culture contemporaine de Nantes (FR) Remerciements à Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national Avec le soutien de la fondation Schweizerische Interpretenstiftung et la fondation Ernst Göhner La compagnie *Melk Prod. est au bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec la Ville de Genève, le Canton de Genève et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. L’association Poppydog est soutenue et accompagnée par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France – ministère de la Culture, au titre du conventionnement._

Tarif de 5 à 21€ (Certains tarifs ne sont pas accessibles en ligne, merci de prendre contact avec la billetterie au 0320619696 ou via accueil@larose.fr)

Ce spectacle total mêlant musique et danse, plumes et paillettes, devient prétexte à une pièce sur la métamorphose et la destruction.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T19:00:00 2022-06-23T21:00:00;2022-06-24T20:00:00 2022-06-24T22:00:00