Music à Tyrosse: concert Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

20h – Concert de jazz gratuit des Petits Baigneurs PLACE DU FOIRAIL

Formation de jazz New Orleans au répertoire festif (gospel, blues, ragtime…).

Places limitées – Réservation OBLIGATOIRE sur www.moncine.fr/tyrosse GRATUIT 20h – Concert de jazz gratuit des Petits Baigneurs PLACE DU FOIRAIL

