Music à Tyrosse: Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Music à Tyrosse: Cinéma 2021-06-19 15:00:00 – 2021-06-19 Cinéma grand écran 24 Avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 15h – Projection du film d’animation « Les Trolls 2 : tournée mondiale »

Poppy découvre qu’il existe d’autres trolls très différents qui n’aiment pas du tout la même musique colorée et chaleureuse. En effet, la reine Barbe ne jure que par le hard rock qu’elle veut imposer. Une perspective qui n’est pas du goût de Poppy.

18h – Projection du film documentaire musical « Billie »

