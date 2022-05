Mushing sur le Hautacam

2022-07-18 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-18 11:00:00 11:00:00 Installés dans le kart, filez au rythme des chiens et de la piste, et initiez-vous au mushing version été. Une prestation classique mais indémodable qui ne vous laissera pas indifférent ! dernière mise à jour : 2022-05-12 par

