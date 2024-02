Mushae à Paris à la Maison de la culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris, mardi 12 mars 2024.

Du mardi 12 mars 2024 au samedi 06 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Hall d’accueil (rez-de-chaussée)

La région de Soma (département de Fukushima) organise tous les ans le festival Nomaoi dédié à la tradition du « musha », le guerrier japonais. Pour encourager le festival et redonner force aux habitants, touchés par la catastrophe du 11 mars 2011 l’illustrateur et animateur Mamoru Yokota organise des expositions sur le thème du « musha » avec d’autres artistes. Cette édition à Paris présente une sélection de leurs créations.

Lors du cataclysme touchant l’est du Japon en mars 2011, ce festival a été une lueur d’espoir et un phare à la reconstruction : « Unissons-nous pour faire revivre le festival Nomaoi ». Pour venir en aide aux habitants de la région après le cataclysme et encourager le festival, l’illustrateur et animateur de manga et jeux vidéos, Mamoru Yokota, organise depuis 2012 des expositions caritatives sur le thème du « musha » avec d’autres artistes. Il anime également des ateliers de dessins pour les enfants.

Après de nombreuses éditions et une coupure avec la crise sanitaire, l’exposition vient à Paris sous forme d’une sélection d’œuvres pour relancer le projet. De nombreux talents japonais dont vous reconnaitrez certainement le trait et dont les œuvres vous diront quelque chose ont participé à cette exposition, en illustrant à leur manière le thème du « Musha ».

Dans le cadre de l’exposition, Mamoru YOKOTA participera à une rencontre où il évoquera ses activités autour de l’illustration et la reconstruction et animera des ateliers de dessin et illustration.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/mushae-a-paris https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/informations-pratiques/venir-a-la-mcjp

©Mamoru Yokota