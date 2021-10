Lisieux Cinéma le Majestic Calvados, Lisieux Mush Mush Cinéma le Majestic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Mush Mush Cinéma le Majestic, 10 octobre 2021, Lisieux. Mush Mush

Cinéma le Majestic, le dimanche 10 octobre à 11:00

**Avant Première** Synopis : Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !

5,60 €

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable Cinéma le Majestic Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Cinéma le Majestic Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville Cinéma le Majestic Lisieux