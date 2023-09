Accès libre du MuseuMusica Museumusica, musée de société Pigna, 15 septembre 2023, Pigna.

Accès libre du MuseuMusica 15 – 17 septembre Museumusica, musée de société Entrée Libre

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le CNCM VOCE rend accessible gratuitement le MuseuMusica, musée de société autour de la musique corse et de méditerranée.

L’occasion de découvrir un instrumentarium ancien, parfois oublié, dont certains ont été reconstruits par des artisans au village de Pigna, sur des bases de recherches historiques.

Museumusica, musée de société 20220 PIGNA Pigna 20220 Haute-Corse Corse 04 95 61 73 13 https://www.centreculturelvoce.org/formation-recherche/462-museu-musica MUSEUMusica est un centre de recherche sur la formation et la diffusion de la culture musicale d’hier et d’aujourd’hui. C’est un lieu où l’on peut découvrir une collection de l’instrumentarium de Corse et d’ailleurs, ainsi qu’un espace de diffusion audiovisuelle de sa banque de données. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© CNCM VOCE