Atelier zéro déchet pour enfant, teinture sur t-shirt Muséum Terre de Pastel à Labège Labège, 16 septembre 2023, Labège.

Atelier zéro déchet pour enfant, teinture sur t-shirt Samedi 16 septembre, 10h30, 13h00 Muséum Terre de Pastel à Labège Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Pour les enfants de 0 à 15 ans.

Votre enfant, adolescent, pourra venir avec un t-shirt coton blanc pour pouvoir marquer l’idéogramme japonais « rugby », avec de la peinture végétale au pastel.

Muséum Terre de Pastel à Labège 629 rue Max Planck, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Muséum du Pastel Labège