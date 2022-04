Museum quest Archéa, archéologie en pays de France, 14 mai 2022 19:00, Louvres.

Nuit des musées Museum quest Archéa, archéologie en pays de France Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Partez à la rencontre des acteurs du musée, réunissez leurs cartes magiques et réussissez votre quête du musée !

Pour cette soirée, ARCHÉA propose de renouer avec l’échange et l’oralité. Tout au long de la soirée, partez pour une “Museum Quest” (quête muséale) dans les salles du musée. Sur le principe d’une « bibliothèque vivante », le musée vous invite à rencontrer son équipe et ses plus proches collaborateurs qui vous dévoileront leurs secrets et supers pouvoirs…

But du jeu : discuter, écouter, pour récolter assez de renseignements et ainsi obtenir les cartes-jeux des métiers représentés.

Au sein d’un bâtiment contemporain, ARCHÉA propose de faire découvrir l’histoire de notre territoire à travers le résultat des recherches archéologiques menées depuis 30 ans. Près de 750 objets issus de 87 sites archéologiques présents dans les collections du musée sont présentés au sein d’une exposition permanente vivante et interactive. Bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes aident à mieux saisir cette histoire.

En transport en commun : Ligne RER D station Louvres : consulter les horaires sur www.transilien.com Compter environ 30 mn de trajet depuis Gare du Nord. La gare est à moins de 20 mn de marche à pied du musée Bus des CIF : ligne R6 Louvres RER- Centre, arrêt rue aux blés : consulter les horaires sur www.cif-bus.fr Compter 9 mn de trajet depuis la gare, les départs se faisant en fonction de l’arrivée des RER (attention, pas de service les dimanches et jours feriés). En voiture : Sur la RD317, prendre la sortie Louvres – centre puis la direction de la mairie. Des parkings publics et gratuits sont disponibles à proximité de La Poste et de l’espace Bernard Dague, à moins de 200 m. à pied du musée. 2 places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite dans la rue de Villeron. Accès handicapé

By public transport: Line RER D station Louvres: consult the timetables on [www.transilien.com](http://www.transilien.com) Take about 30 minutes from Gare du Nord. The train station is less than 20 minutes walk from the museum Bus des CIF: line R6 Louvres RER- Centre, stop rue aux blés: consult the schedules on [www.cif-bus.fr](http://www.cif-bus.fr) Count 9 minutes of journey from the train station, departures being made according to the arrival of the RER (attention, no service on Sundays and holidays). By car: On the RD317, take the exit Louvres – center then the direction of the town hall. Free public parking is available near La Poste and the Bernard Dague area, less than 200 m. walk from the museum. 2 parking spaces reserved for people with reduced mobility in the street of Villeron. Handicapped access Free entry Saturday 14 May, 19:00

In a contemporary building, ARCHÉA proposes to make discover the history of our territory through the result of archaeological research conducted since 30 years. Nearly 750 objects from 87 archaeological sites in the museum’s collections are presented in a living and interactive permanent exhibition. Video terminals, digital projections, reconstructions, manipulative elements and models help to better understand this story.

Archaea, archaeology in the countries of France

Para esta noche, ARCHÉA propone reanudar el intercambio y la oralidad. A lo largo de la noche, diríjase a una “Museum Quest” (búsqueda museística) en las salas del museo. Sobre el principio de una «biblioteca viva», el museo le invita a reunirse con su equipo y sus colaboradores más cercanos que le revelarán sus secretos y superpoderes…

Objetivo del juego: discutir, escuchar, para recoger suficiente información y así obtener las cartas-juego de los oficios representados.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

56 rue de Paris 95380 Louvres 95380 Louvres Île-de-France