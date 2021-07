Le Mans Parc de Tessé Le Mans, Sarthe Museum of the moon – Luke Jerram Parc de Tessé Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Museum of the moon – Luke Jerram Parc de Tessé, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Le Mans. Museum of the moon – Luke Jerram

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Parc de Tessé

L’artiste anglais Luke Jerram a réalisé une Lune de sept mètres de diamètre à l’échelle 1:500 000 dont la surface reproduit scrupuleusement tous les détails observables par la NASA, une Lune plus vraie que nature qui flottera dans les rues du Mans, à quelques mètres seulement de vos yeux pleins d’étoiles…

Gratuit, entrée libre

L’illusion cosmique Parc de Tessé 2 Avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T22:00:00 2021-09-10T23:45:00;2021-09-11T22:00:00 2021-09-11T23:45:00;2021-09-12T22:00:00 2021-09-12T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Parc de Tessé Adresse 2 Avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Parc de Tessé Le Mans