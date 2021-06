Bach Bach Bach, Lot Museum of the Moon Bach Bach Catégories d’évènement: Bach

Bach Lot Bach Pour fêter les 20 ans (+1!) des Phosphatières du Cloup d’Aural, préparez-vous à une fête mémorable! A quelques pas du GR 65, cet incroyable gouffre à ciel ouvert, site emblématique du Géoparc des Causses du Quercy, sera illuminé par La Lune de l’artiste britannique Luke Jerram, pendant trois jours et trois nuits. Cet astre en suspension, qui mesure 7 mètres de diamètre, invite à une immersion dans les vallées et cratères lunaires pour une expérience intime et saisissante. Pour enchanter les phosphatières sous la caressante lumière de cet incroyable clair de lune: Vendredi 2 : Rétrospective «Les 20 ans du Cloup d’Aural» avec Thierry Pélissié et l’association des phosphatières

Samedi 3 : Concert polyphonique du trio La Soubirane

Dimanche 4 : Concert du quatuor à corde Vermereen Un anniversaire à ne pas manquer ! Pour plus d’informations sur cet événement, contactez le Parc au 05 65 24 20 50. +33 5 65 24 20 50 @PNR Les Causseries dernière mise à jour : 2021-06-20 par

