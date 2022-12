Les rendez-vous de la science Muséum national d’Histoire naturelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

sur inscription

Des ateliers pour les scolaires animés et conçus par les chercheurs et enseignants du Muséum.
57 rue Cuvier, 75005 Paris

https://www.mnhn.fr/ Participez aux Rendez-Vous de la Science avec vos classes ! Retrouvez dans le lien joint notre programme 2023 pour les Rendez-Vous de la Science : des ateliers pour les scolaires animés et conçus par les chercheurs et enseignants du Muséum.

Vous trouverez pour chaque atelier le descriptif de la rencontre avec les chercheurs, les dates et horaires disponibles, le tarif pour les ateliers qui ont une partie dans les expositions (les autres ateliers sont gratuits).

Ne tardez pas à vous inscrire car les premiers ateliers sont tout début janvier ! Selon le niveau de votre classe, si vous souhaitez payer avec le pass culture c’est possible sur demande (cochez la case correspondante dans le formulaire), et pensez à préréserver puis valider la réservation de l’offre sur ADAGE rapidement.

