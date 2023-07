Visite guidée famille du Jardin des Plantes : l’arbre à remonter le temps Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée famille du Jardin des Plantes : l’arbre à remonter le temps 16 et 17 septembre Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Gratuit, sur inscription sur place dans la limite des places disponibles

L’arbre à remonter le temps

Embarquez pour un véritable voyage temporel à la recherche du plus vieil arbre du Jardin des Plantes avec cette visite-enquête spécialement conçue pour les enfants.

A l’aide d’un livret-jeu et accompagné par un animateur scientifique, observez, enquêtez et utilisez de nombreux indices pour retrouver cet arbre et découvrir les mystères et l’histoire du Jardin.

Les enfants participent à la visite accompagnés par un adulte.

Durée : 1 heure

Rendez-vous devant les Grandes Serres

Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes 38 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France http://www.jardindesplantes.net/ Jardin botanique riche de quatre siècles d’aventures scientifiques, le Jardin des Plantes est le cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle. Chaque jour s’y côtoient des milliers de visiteurs, des centaines de chercheurs et d’étudiants. Dans les nombreux bâtiments qu’il abrite, il héberge l’essentiel des collections naturaliste du Muséum. Unique et multiple, ce lieu extraordinaire est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et université. Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© MNHN – François-Gilles Grandin