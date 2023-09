Visite guidée des petits du Jardin des Plantes : Ma première découverte du Jardin des Plantes Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Une visite guidée du Jardin des Plantes, spécialement pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés par leur parent ! Lors de cette visite ludique et interactive, les enfants s’éveillent à la botanique et découvrent le Jardin des Plantes et ses trésors. Observation de la diversité végétale, découverte des besoins et des différentes parties des plantes, transformation du Jardin au fil des saisons, un voyage botanique tout en douceur pour les plus jeunes.

Les enfants participent à la visite accompagnés par un adulte.

Durée : 1 heure

Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Evolution

Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes 38 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France http://www.jardindesplantes.net/ Jardin botanique riche de quatre siècles d’aventures scientifiques, le Jardin des Plantes est le cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle. Chaque jour s’y côtoient des milliers de visiteurs, des centaines de chercheurs et d’étudiants. Dans les nombreux bâtiments qu’il abrite, il héberge l’essentiel des collections naturaliste du Muséum. Unique et multiple, ce lieu extraordinaire est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et université. Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Visite guidée des petits dans le Jardin des Plantes © F-G Grandin