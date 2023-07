Visite guidée : A la découverte du Jardin des Plantes Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée : A la découverte du Jardin des Plantes 16 et 17 septembre Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Gratuit, sur inscription sur place dans la limite des places disponibles

Avec notre animateur ou notre animatrice scientifique, vous découvrirez la longue histoire du Jardin des Plantes, ses collections, son fonctionnement, mais également les différentes parties de celui-ci ainsi que les secrets de ce grand jardin scientifique parisien. Partez à la découverte du Jardin des Plantes !

Durée : 1 heure 30

Rendez-vous devant les Grandes Serres

Jardin botanique riche de quatre siècles d'aventures scientifiques, le Jardin des Plantes est le cœur historique du Muséum national d'Histoire naturelle. Chaque jour s'y côtoient des milliers de visiteurs, des centaines de chercheurs et d'étudiants. Dans les nombreux bâtiments qu'il abrite, il héberge l'essentiel des collections naturaliste du Muséum. Unique et multiple, ce lieu extraordinaire est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et université.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

© MNHN – Jean-Christophe Domenech