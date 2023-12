La Ménagerie, zoo du Jardin des Plantes Muséum national d’histoire naturelle – Grand site du jardin des plantes Paris, 4 avril 2024 08:10, Paris.

Cette visite permet de découvrir l’histoire et le fonctionnement de la Ménagerie, ainsi que le travail quotidien des soigneurs, à travers l’observation de plusieurs espèces. La visite est également l’occasion de prendre conscience de la richesse et de la fragilité de la diversité animale, et de découvrir les actions de protection et de conservation de la vie sauvage mises en place au parc zoologique du Jardin des Plantes.

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/menagerie-zoo-du-jardin-des-plantes

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/champ-social

Muséum national d’histoire naturelle – Grand site du jardin des plantes 57 Rue Cuvier, 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « relais-champsocial.jdp@mnhn.fr »}] [{« link »: « https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/menagerie-zoo-du-jardin-des-plantes »}, {« link »: « https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/champ-social »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T10:10:00+02:00 – 2024-04-04T11:10:00+02:00

