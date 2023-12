Galerie de Géologie et de Minéralogie Muséum national d’histoire naturelle – Grand site du jardin des plantes Paris Catégorie d’Évènement: Paris Galerie de Géologie et de Minéralogie Muséum national d’histoire naturelle – Grand site du jardin des plantes Paris, 8 février 2024, Paris. Galerie de Géologie et de Minéralogie Jeudi 8 février 2024, 10h10 Muséum national d’histoire naturelle – Grand site du jardin des plantes Gratuit. L’inscription est obligatoire par mail dans la limite des places disponibles. L’exposition « Trésors de la terre » présente près de 600 pièces les plus remarquables de la collection historique et scientifique du Muséum, dont une vingtaine de cristaux géants. Un parcours, élaboré avec le concours des scientifiques du Muséum, permet de trouver des réponses à de nombreuses questions comme : qu’est-ce qu’un minéral ? Qu’est-ce qu’une roche ? Comment se forment-ils ? Quelle est leur utilité ?… https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/galerie-de-geologie-et-de-mineralogie

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/champ-social Muséum national d’histoire naturelle – Grand site du jardin des plantes 57 Rue Cuvier, 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « relais-champsocial.jdp@mnhn.fr »}] [{« link »: « https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/galerie-de-geologie-et-de-mineralogie »}, {« link »: « https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/champ-social »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T10:10:00+01:00 – 2024-02-08T11:10:00+01:00

2024-02-08T10:10:00+01:00 – 2024-02-08T11:10:00+01:00 minéraux pierres précieuses Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Muséum national d'histoire naturelle - Grand site du jardin des plantes Adresse 57 Rue Cuvier, 75005 Paris Ville Paris Lieu Ville Muséum national d'histoire naturelle - Grand site du jardin des plantes Paris latitude longitude 48.844346;2.356212

Muséum national d'histoire naturelle - Grand site du jardin des plantes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/