Lors de week-end spécial, venez participer aux visites « Le jardin du futur » (samedi et dimanche à 11h et à 15h, sur inscription le jour même) ! Profitez-en également pour découvrir les différentes animations proposées comme les « stands sur la Phénologie végétale de 2050 », l’atelier de « gravure & reliure : imaginer et créer les plantes de demain » ou encore l’atelier « leporello : crée ta plante imaginaire » !

Accès libre et gratuit (certaines visites et animations sur sur inscription).

Pour plus de détails, rendez-vous sur la programmation en ligne du Muséum.

Le printemps est là !

Cette année, dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins, venez découvrir le Muséum de Toulouse et le Jardin botanique Henri Gaussen !

