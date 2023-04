Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Heusenstamm Catégories d’Évènement: Heusenstamm

Landkreis Offenbach

Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm, 21 mai 2023, Heusenstamm. Dimanche 21 mai, 10h00 Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Philipp-Reis-Straße 4–8, 63150 Heusenstamm Heusenstamm 63150 Landkreis Offenbach Hessen [{« type »: « link », « value »: « https://www.mfk-frankfurt.de/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T17:00:00+02:00

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T17:00:00+02:00 Museum of Communication Frankfurt

Détails Catégories d’Évènement: Heusenstamm, Landkreis Offenbach Autres Lieu Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Adresse Philipp-Reis-Straße 4–8, 63150 Heusenstamm Ville Heusenstamm Departement Landkreis Offenbach Age max 99 Lieu Ville Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Heusenstamm

Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Heusenstamm Landkreis Offenbach https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heusenstamm/

Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm 2023-05-21 was last modified: by Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm 21 mai 2023 Heusenstamm Museum für Kommunikation Frankfurt Abteilung Sammlungen Philipp-Reis-Straße 4–8 63150 Heusenstamm Heusenstamm

Heusenstamm Landkreis Offenbach