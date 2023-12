Visite guidée Muséum du Pastel d’Hier et d’Aujourd’hui Muséum du Pastel Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Visite guidée Muséum du Pastel d’Hier et d’Aujourd’hui Muséum du Pastel Labège, 23 décembre 2023 09:30, Labège. Visite guidée Muséum du Pastel d’Hier et d’Aujourd’hui 23 décembre 2023 – 13 janvier 2024 Muséum du Pastel Démonstration et visite guidée sur Réservation uniquement au 05.62.88.01.82 Vidéos et Histoire du commerce de la plante au Moyen Age, le Bleu de l’Occident, sa renommée et ses Marchands, présentation du cycle de pousse de la plante, la fabrication en Cocagne, et démonstration de teinture.

Sur réservation s’adapte pour toute la Famille Muséum du Pastel 629, rue Max Planck 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.88.01.82 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@terredepastel.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:30:00+01:00 – 2023-12-23T12:30:00+01:00

visite guidée musée ©Muséum de la Plante Pastel à Labège (31)

Détails
Heure : 09:30
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Labège

Code postal 31670

Lieu
Muséum du Pastel

Adresse
629, rue Max Planck 31670 Labège

Ville
Labège

Departement
Haute-Garonne

Age min 7
Age max 99

