Atelier Teinture au Pastel – spécial Séniors Muséum du Pastel Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Atelier Teinture au Pastel – spécial Séniors Muséum du Pastel Labège, 3 octobre 2023, Labège. Atelier Teinture au Pastel – spécial Séniors 3 – 7 octobre Muséum du Pastel sur inscription obligatoire A l occasion de la semaine des personnes âgées et retraités,

le Muséum du Pastel vous reçoit pour son atelier teinture sac coton,

et au tarif à moins 50% pour la 2e personne.

Nous contacter sur inscription obligatoire

Semaine du Mardi 3 octobre au samedi 7 octobre 2023. Muséum du Pastel 629, rue Max Planck, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@terredepastel.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:30:00+02:00 – 2023-10-03T17:00:00+02:00

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00 atelier teinture ©Muséum du Pastel Labège (31) Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Muséum du Pastel Adresse 629, rue Max Planck, 31670 Labège Ville Labège Departement Haute-Garonne Age min 60 Age max 99 Lieu Ville Muséum du Pastel Labège latitude longitude 43.549226;1.514317

Muséum du Pastel Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/