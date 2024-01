CONFÉRENCE / Après les chênes et les aurochs… Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 28 mars 2024, Orléans.

CONFÉRENCE / Après les chênes et les aurochs… Jeudi 28 mars 2024, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

La vie et la Terre sont bel et bien dynamiques. Les milieux bougent en permanence, de l’histoire géologique et paléontologique du vivant, jusqu’aux interactions des humains avec les autres espèces animales et végétales. La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre.

Par Marie-Christine Marinval, professeure agrégée, docteure en archéologie environnementale, émérite de l’Université Panthéon-Sorbonne. Vice-présidente de la Fédération Archéologique et Historique du Loiret et de l’association « Groupe d’Histoire des Zones Humides », secrétaire de l’association « Racines du Pays Loire Beauce ».

À qui aurochs et chênes ont-ils cédé la place en plaine de Beauce ? Remontez le temps pour découvrir le visage de notre territoire et ses transformations au cours des derniers 7000 ans ? L’humain est bien installé à cette époque dans notre région et il interagit fortement avec son milieu : choix d’implantations, interactions avec les autres espèces animales et végétales, en particulier dans ce contexte où il devient sédentaire et marque plus fortement son environnement.

Jeudi 28 mars à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2211845888070400003 »}]

