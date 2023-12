Les mystères du Soleil dévoilés Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 27 février 2024 19:00, Orléans.

Avec les lancements successifs de missions pionnières telles que Parker Solar Probe (en 2018 pour l’observation de la couronne solaire), Solar Orbiter (en 2020 pour l’observation du vent solaire) et BepiColombo (en 2018 pour l’observation de Mercure), l’âge d’or de la physique de l’héliosphère est arrivé !

Les instruments sophistiqués, embarqués sur ces sondes internationales, scrutent en permanence notre étoile, et « touchent » même son atmosphère, la couronne solaire, à seulement quelques dizaines de rayons solaires. Les derniers résultats lèvent le voile sur quelques-uns des mystères du Soleil, de sa haute atmosphère et du vent solaire émis en permanence par la Soleil dans tout l’espace inter planétaire.

Quelle est la dynamique du vent solaire, quels sont les processus de sa formation, quel est son impact sur les autres planètes, et pourquoi la couronne solaire est-elle si chaude ?

Toutes ces questions seront abordées, éclairées par les dernières observations obtenues au plus près de notre étoile.

Karine Issautier, directrice de recherche au Laboratoire d’Etude Spatiale et d’Instrumentation en Astrophysique (LESIA), CNRS

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

2024-02-27T20:00:00+01:00 – 2024-02-27T21:30:00+01:00

