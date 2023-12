SPECTACLE FAMILIAL / L’Insectarium Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans SPECTACLE FAMILIAL / L’Insectarium Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, 24 février 2024, Orléans. SPECTACLE FAMILIAL / L’Insectarium Samedi 24 février 2024, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) À partir de 10 ans, dans la limite des places disponibles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T15:00:00+01:00 – 2024-02-24T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T15:00:00+01:00 – 2024-02-24T16:00:00+01:00 SPECTACLE FAMILIAL / L’Insectarium La cigale chante, le paon voltige, la sauterelle bruisse. Un petit monde paisible en apparence… La réalité est tout autre ! Bienvenue dans l’Insectarium, un monde grouillant, rampant et détonnant. Sous la plume de Jean-Henri Fabre et une musique originale de Christopher Lacassagne, découvrez ce monde fascinant des insectes. Sept musiciens et un comédien sur scène livrent un spectacle tour à tour poétique, drôle et sans concession à la rencontre de ces petites bêtes.

Par la Compagnie Quart de soupir
Samedis 24 février à 15h
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust
45000 Orléans
02 38 54 61 05

