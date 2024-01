CONFÉRENCE / Les mercredis curieux : Dans l’intimité des papillons Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Début : 2024-02-21T19:00:00+01:00 – 2024-02-21T19:50:00+01:00

Fin : 2024-02-21T19:00:00+01:00 – 2024-02-21T19:50:00+01:00 CONFÉRENCES / Les mercredis curieux : Dans l’intimité des papillons Le MOBE propose un cycle court de conférences autour de l’exposition 315 000 dans le cadre de ses Mercredis curieux ! Dans l’intimité des papillons par Frédéric Archaux, ingénieur-chercheur à INRAE de Nogent-sur-Vernisson.

Qui ne s’est jamais émerveillé devant l’éclat multicolore d’un paon du jour en train de butiner ? Le poète chante la beauté du papillon mais le fermier et le jardinier pestent contre la voracité de ses chenilles. Mais finalement que savons-nous véritablement de lui ? Pas grand-chose souvent. Il ne s’offre pas si facilement au regard.

Mercredi 21 février à 19h
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust
45000 Orléans

